Аспиранта МГУ Мифтахова признали виновным в поджоге офиса «Единой России»

Головинский суд Москвы признал виновным аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова по делу о поджоге одного из столичных офисов «Единой России» в январе 2018 года по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Чтение приговора продолжается, наказание будет оглашено позднее. Прокурор просил приговорить его к шести годам колонии.

Азата Мифтахова задержали в феврале 2019 года. Он называл свое дело сфабрикованным. По словам его адвоката, другие фигуранты дела — Андрей Ейкин и Елена Горбань — отрицают участие Азата Мифтахова в поджоге. Адвокат также заявила, что обвинение опиралось на показания двух засекреченных свидетелей.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Мосгорсуд оставил под стражей Азата Мифтахова».