В России могут вырасти цены на бензин

В январе оптовые цены на топливо в России могут вырасти вслед за ростом цены на нефть. По данным «Петромаркета», рост оптовых цен на автобензин связан со снижением предложения на внутреннем рынке. Цены на топливо начали расти еще в конце 2020 года, на бирже СПбМТСБ стоимость АИ-95 и АИ-92 достигала 49,1 тыс. (+7,7%) и 47,6 тыс. руб. (+8,4%) за тонну.

Цены топлива в рознице сейчас сдерживаются в основном за счет нефтяников, убытки которых должен компенсировать демпфер, отмечает Евгений Тыртов из Vygon Consulting. По его мнению, в этом году этих компенсаций может оказаться недостаточно, так как параметры демпфера корректировались еще в середине 2019 года.

Подробнее — в материале “Ъ” «Бензин пошел нарасхват».