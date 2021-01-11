Бензин пошел нарасхват

Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти. Курс рубля продолжает оставаться слабым, что увеличивает для нефтяников привлекательность экспорта бензина, как и снижение экспортной пошлины из-за налогового маневра и рост акцизов. Уже с начала декабря АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8%, до 48 тыс. руб. и почти 49 тыс. руб. за тонну соответственно. Теоретически государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер, но в январе именно компании заплатят по этому механизму в бюджет.

Цены на топливо на бирже СПбМТСБ возобновили рост в конце 2020 года. Так, стоимость АИ-95 и АИ-92 выросла на 7,7% и 8,4% с начала декабря, до 49,1 тыс. руб. и 47,6 тыс. руб. за тонну соответственно.

Еще в ноябре цены на эти марки бензинов устойчиво снижались. Пик цен был пройден в июне-июле после того, как нефтекомпании увеличили выпуск топлива, в результате рынок стал постепенно стабилизироваться. На пике цены на АИ-95 и АИ-92 достигали 59,6 тыс. руб. и 51,5 тыс. руб. за тонну. Несмотря на это, рост цен на АЗС в 2020 году, по данным Росстата, составил лишь 2,6%, не превысив уровень инфляции (4,9%).

По данным «Петромаркета», рост оптовых цен на автобензин объясняется снижением предложения на внутреннем рынке. Объем продаж бензина на СПбМТСБ с 21 по 25 декабря в среднесуточном выражении упал относительно предыдущей недели на 15%. «Скорее всего, производители увеличили отгрузки продукта на экспорт, поскольку внутренний рынок уже на протяжении 6,5 недели проигрывает в доходности экспортной альтернативе»,— отмечают в исследовательской группе.

Александр Новак, вице-премьер РФ, на встрече с президентом Владимиром Путиным 22 декабря 2020 года Когда цены на нефть высокие, тогда демпфер платится из бюджета, а когда цены, наоборот, ниже, как сегодня это происходит, компания доплачивает в бюджет. Уровень, когда это нулевой баланс — примерно $50–55 за баррель

По данным ЦДУ ТЭК, с 16 по 22 декабря выпуск бензина в РФ увеличился на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей, при этом его поставки на внутренний рынок снизились на 2,2%, а запасы на НПЗ и нефтебазах — на 3,6%. По мнению экспертов «Петромаркета», спад предложения бензина происходил на фоне обычного предновогоднего оживления спроса на продукт со стороны отечественных автолюбителей. Повышенный спрос предъявляют и независимые операторы мелкооптового рынка автобензина, подстегиваемые ожиданием роста цен в январе из-за повышения с 2021 года акцизов на моторные топлива.

Тренд на увеличение цен на топливо может укрепиться за счет повышения цен на нефть, которые выросли в начале 2021 года почти на 10%, до $56 за баррель. Курс рубля к доллару при этом почти не укрепился. В результате экспорт бензина становится для нефтекомпаний еще более выгодным.

В последние годы для того, чтобы снизить зависимость внутренних цен от экспортной альтернативы, российские власти ввели так называемый демпфирующий механизм. Если потенциальные доходы нефтяников от экспорта топлива становятся выше цены внутри РФ, бюджет доплачивает компаниям часть разницы между этими ценами, стимулируя таким образом поставки на внутренний рынок. Если, напротив, внутренний рынок становится премиальным, то уже нефтяники платят в бюджет РФ.

По сравнению со средними значениями декабря европейские котировки на автобензин подросли почти на 15%, а на дизельное топливо — на 9%, отмечает Евгений Тыртов из Vygon Consulting. Кроме того, из-за налогового маневра в январе снизилась пошлина на нефть и нефтепродукты. Под влиянием этих факторов выросла экспортная альтернатива, а вслед за ней ожидается рост оптовых котировок на внутреннем рынке, говорит он. Также с начала года были проиндексированы акцизы на 4%, что также скажется на росте цен на оптовом рынке.

Цены топлива в рознице сегодня сдерживаются в основном за счет нефтяников — их убытки должен компенсировать демпфер, отмечает господин Тыртов, однако с начала 2021 года этих компенсаций может оказаться недостаточно, поскольку параметры демпфера корректировались еще в середине 2019 года при совсем других условиях и не отвечают текущей рыночной ситуации. Так, условные цены внутреннего рынка в формуле демпфера ежегодно индексируются на 5%, в то время как фактический рост цен в рознице оказывается уже второй год подряд ниже темпов инфляции, поясняет Евгений Тыртов.

В результате, добавляет эксперт, с ростом внешних котировок демпфер «отстает» от реальных цен на рынке, и вместо получения компенсаций нефтяники сами вынуждены платить в бюджет, неся убытки.

Дмитрий Козлов