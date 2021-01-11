Делегация ВОЗ 14 января приедет в Китай для расследования пандемии

В Китай 14 января прибудет делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для выяснения происхождения COVID-19. Об этом говорится в заявлении государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

«Группа международных экспертов ВОЗ, занимающаяся выяснением причин происхождения COVID-19, прибудет в Китай 14 января для проведения исследований»,— говорится в заявлении ведомства (цитата по «РИА Новости»). Представитель ВОЗ сообщил агентству, что в состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. Россию в ней представляет заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Впервые случае заражения COVID-19 были зафиксированы в декабре 2019 года. На текущий момент число заразившихся COVID-19 в мире достигло 90 млн. Лидерами по числу заразившихся остаются США (22,2 млн), Индия (10,4 млн), Бразилия (8 млн), Россия (3,3 млн).

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