Число заразившихся COVID-19 в мире достигло 90 млн

У 90 млн 45 тыс. жителей планеты выявлен коронавирус, следует из данных университета Джонса Хопкинса. За последние сутки в мире зарегистрировано более 773 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Общее число летальных исходов достигло 1 млн 931 тыс. Заразившихся (+12 тыс. за сутки).

Лидерами по числу заразившихся остаются США (22,2 млн), Индия (10,4 млн), Бразилия (8 млн), Россия (3,3 млн). Всего случаи COVID-19 зафисикрованы в 191 стране мира.

Наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в США (373 тыс.), Бразилии (202 тыс.), Индии (151 тыс.) и Мексике (133 тыс). Россия занимает восьмое место: в стране умерло почти 70 тыс. заразившихся.

Впервые случае заражения COVID-19 были зафиксированы в декабре 2019 года. В декабре 2020 года в Великобритании был обнаружен новым штамм коронавируса, который, по оценкам медиков, не опаснее, но распространяется значительно быстрее. В начале января 2021 года случаи заражения «британским» штаммом был зафиксированы в более чем 4 странах мира. ВОЗ предупредила о возможных дальнейших мутаций вируса.

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