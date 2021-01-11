Призыв оценили по статьям УК

Как стало известно “Ъ”, к 7,5 года колонии строгого режима Железнодорожный суд Московской области приговорил начальника отделения военного комиссариата подмосковных Мытищ и Королева Алексея Акулинина. Он признан виновным в даче взяток в 2018 году старшей медсестре военно-врачебной комиссии (ВВК) Мособласти Надежде Чистяковой за содействие последней в уклонении призывников от воинской службы. Как установил суд, деньги женщина передавала председателю ВВК военного комиссариата Мособласти Александру Жовтану. Ранее по делу о взятках в подмосковных военкоматах было задержано еще несколько человек.

Как говорится в приговоре, суд признал бывшего начальника отделения подготовки и призыва на военную службу военного комиссариата Мытищ и Королева 67-летнего Алексея Акулинина виновным в даче взятки в крупном размере (ч. 3 и ч. 4 ст. 291 УК РФ), а также незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Как установил суд, взятки предназначались старшей медсестре ВВК Мособласти Надежде Чистяковой, работавшей в комиссариате по трудовому договору с февраля 2003 года по февраль 2019 года. В апреле 2018 года, говорится в деле, она и председатель ВВК военного комиссариата Мособласти Александр Жовтан (дело в отношении него выделено в отдельное производство) договорились между собой о получении взяток от должностных лиц районных военных комиссариатов за обеспечение решений призывных комиссий об освобождении призывников от службы по медицинским показаниям. С этой целью, говорится в приговоре, госпожа Чистякова и господин Жовтан установили порядок утверждения медицинских диагнозов и решений призывных комиссий, освобождающих призывников от службы. Как было установлено в ходе расследования и в суде, господин Акулинин для ускорения утверждения «нужного» медицинского диагноза передавал Надежде Чистяковой по 8 тыс. руб. за человека. В частности, говорится в деле, в мае 2018 года в служебном кабинете старшей медсестры ВВК Акулинин передал ей 128 тыс. руб. за 16 призывников. А в ходе осеннего призыва он в ноябре 2018 года передал госпоже Чистяковой за 31 призывника, якобы непригодного для службы, еще 248 тыс. руб.

Как следует из приговора, вина Акулинина в даче взятки подтверждается почерковедческой экспертизой, а также показаниями свидетелей и самой Надежды Чистяковой. Сам подсудимый вину не признал. Он подтвердил, что знаком с госпожой Чистяковой с 2010 года и лично знает председателя ВВК Мособласти Жовтана. Акулинин не исключил, что он, как член призывной комиссии, мог передавать какие-то бумаги на призывников Чистяковой, но о взятках, по его словам, речи не шло.

Следует отметить, что во время обыска в квартире господина Акулинина были обнаружены 73 боевых патрона. В суде обвиняемый пояснил, что 11 патронов калибра 5,45 мм от ручного пулемета Калашникова он действительно незаконно хранил у себя дома, поскольку намеревался, но не сумел приобрести соответствующий «ствол». Что же касается также найденных у него патронов калибра 7,62 мм, то господин Акулинин, по его словам, не знал, что они боевые.

С учетом смягчающих обстоятельств (пенсионный возраст, состояние здоровья, а также наличие несовершеннолетнего ребенка) суд путем частичного сложения наказаний приговорил господина Акулинина к семи с половиной годам колонии строгого режима.

Уголовное дело господина Акулинина стало частью большого коррупционного расследования, начатого 516-м военным следственным отделом СКР в декабре 2018 года. Основанием стали результаты проведенной военной прокуратурой проверки по фактам уклонения призывников от воинской службы. На первом этапе расследования были задержаны врач-терапевт военного комиссариата городов Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарино Владимир Рыбкин, медсестра Надежда Чистякова, председатель ВВК военного комиссариата Мособласти Александр Жовтан, врачи-терапевты Петр Тажкенов, Владимир Шалашников и Карина Важинская. Своими действиями они позволили избежать призыва в армию 7,5 тыс. человек. Благодаря оперативным мероприятиям сотрудников ФСБ удалось зафиксировать факты переговоров и передачи денег в рабочем кабинете Надежды Чистяковой. Сама госпожа Чистякова и врач Карина Важинская заключили досудебные соглашения и в июне прошлого года были приговорены к 8 и 5,5 года лишения свободы условно.

Юрий Сенаторов