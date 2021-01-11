Прокуратура назвала цену компьютерам

В Тушинском районном суде Москвы прошли прения по делу бывших руководителя новосибирского отделения Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) ФСИН РФ Игоря Шайкова, его заместителя Андрея Краснюкова, а также главы новосибирского филиала ФГУП «НТЦ "Атлас"» Игоря Раскинда. Первые двое обвиняются в превышении должностных полномочий, а их предполагаемый сообщник — в мошенничестве. По данным следствия, господа Шайков и Краснюков закупили в «Атласе» крупную партию компьютеров на 160 млн руб., которые не соответствовали требованиям информационной безопасности. Прокурор попросил приговорить подсудимых к лишению свободы на срок от пяти до семи лет. Обвиняемые, в свою очередь, утверждали, что закупленное оборудование соответствовало требованиям ФСИН, и настаивали на оправдании.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, на прения в зал заседаний пустили только участников процесса. Сначала выступил прокурор, который заявил, что считает вину подсудимых доказанной, поскольку она подтверждается заключением эксперта о несоответствии закупленных компьютеров требованиям ФСИН РФ, а также показаниями свидетелей. Гособвинитель напомнил, что это уголовное дело было возбуждено столичным главком СКР в марте 2017 года. По версии следствия, в 2015 году ФСИН РФ в лице новосибирского отделения ГЦИТОиС, которое возглавлял Игорь Шайков, заключило с руководителем новосибирского филиала ФГУП «НТЦ "Атлас"» договор о поставке для нужд тюремного ведомства порядка 1,5 тыс. компьютеров на сумму 160,358 млн руб. Все они должны были поступить в Москву, в распоряжение центральной базы материально-технического и военного снабжения ФСИН России, расположенной на улице Верхние Поля, но перед этим ФГУП «НТЦ "Атлас"» должно было исследовать технику на защищенность содержащейся в ней информации. Выполнение этого требования обеспечивалось установкой в компьютерах так называемых генераторов шума, исключающих считывание информации на расстоянии. Однако следствие посчитало, что этого сделано не было. Кроме того, прокурор заявил, что следствием установлен факт закупки компьютеров по явно завышенной цене. Гособвинитель отметил, что выводы следствия подтверждаются заключениями соответствующих специалистов.

В итоге представитель прокуратуры предложил признать Игоря Шайкова и Андрея Краснюкова виновными в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и приговорить их соответственно к семи и шести годам колонии общего режима. Игоря Раскинда прокурор попросил признать виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), назначив ему пять лет колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания гособвинитель посчитал необходимым запретить подсудимым работать в коммерческих организациях в течение трех лет после освобождения из колонии.

Фигуранты дела и их защитники категорически отвергли все обвинения и потребовали оправдательного приговора. Так, подсудимые утверждали, что определить пригодность компьютеров для использования во ФСИН можно только при их аттестации, в ходе которой требуется определить конкретные места их установки и, соответственно, потенциальную возможность считывания с них информации. В подтверждение этой позиции адвокаты, в частности, ссылались на заключение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), где говорилось о возможности использования спорной техники после ее аттестации. Кстати, это подтвердил и вызванный в суд один из руководителей ФСТЭК, давший положительный отзыв на всю закупленную партию оборудования.

Адвокаты также опровергали утверждение обвинения о том, что их подзащитные умышленно не докупили к компьютерам генераторы шума, поскольку намеревались «сэкономить», положив соответствующие суммы в свой карман. «Мы заявили, что это утверждение абсолютно беспочвенно, поскольку во ФСИН имеются, причем с избытком, подобные генераторы,— пояснил “Ъ” адвокат Игоря Раскинда Александр Шорохов.— Так что их дополнительная закупка привела бы к ненужным тратам».

Оспаривали защитники и данные прокурора о том, что компьютерное оборудование было приобретено у ФГУПа по завышенной цене. «Эксперт, представивший в суд подобное заключение, не имел, по нашему мнению, необходимой квалификации и поэтому сделал неверные выводы,— уточнил “Ъ” адвокат Шорохов.— Он просто сравнил стоимость закупленного с данными прайс-листов других компаний. А нужно учесть, что технику приобретали на торгах по рыночной цене, которая может существенно отличаться от стоимости оборудования у отдельных производителей компьютеров».

Защита также отметила, что подсудимым вменяется ущерб в размере стоимости всей партии приобретенных компьютеров, между тем 469 из них уже прошли аттестацию и успешно применяются в системе ФСИН. «А остальные компьютеры аттестацию еще не проходили,— заметил господин Шорохов,— и поэтому нельзя говорить о том, пригодны они или нет».

Стоит заметить, что по данному делу следствие намерено привлечь к ответственности и заместителя руководителя ГЦИТОиС ФСИН РФ Павла Щетинина — он сейчас находится во Франции, где рассматривается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Оглашение приговора назначено на 19 января.

Алексей Соковнин