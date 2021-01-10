Песков опроверг слухи о вакцинации Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о вакцинации Владимира Путина от коронавируса. Ранее Telegram-канал «Кстати» сообщил, что президент «привился еще 5 января».

«Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам»,— заявил радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь президента.

О том, что Владимир Путин может в обозримом будущем объявить о своем решении привиться от коронавируса, Дмитрий Песков сообщил 27 декабря 2020 года. Он сказал тогда, что перед принятием решения президент ждал завершения формальных процедур.

Днем позже господин Песков заявил, что господин Путин примет решение о вакцинации против коронавируса после дополнительных заключений Минздрава. На вопрос о том, не вредит ли промедление репутации вакцины, пресс-секретарь ответил: «Никоим образом».