Путин примет решение о вакцинации позднее

Президент России Владимир Путин примет решение о вакцинации против коронавируса после дополнительных заключений Минздрава, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, промедление с прививкой не вредит репутации российской вакцины.

На большой пресс-конференции 17 декабря господин Путин заявил, что пока не может привиться, так как вакцина недоступна людям его возраста. Ранее он говорил, что намерен сделать прививку. В конце прошлой недели Минздрав сообщил, что разрешил использовать вакцину «Спутник V» для людей старше 60 лет. Президенту 68 лет.

«Наращивают мощности российские производители вакцины, причем процесс производства уже действительно отлажен, и это позволяет быть уверенными, что в оставшиеся дни года и в первые недели следующего объем будет увеличен»,— сказал господин Песков журналистам во время пресс-колла.

«После заключения Минздрава по одной вакцине (о безопасности "Спутник V".— “Ъ”) там потом последуют другие вакцины, и собственно потом уже президент примет решение»,— сказал пресс-секретарь.

На вопрос о том, не вредит ли промедление президента репутации вакцины, Дмитрий Песков ответил: «Никоим образом».

Ранее публично сделал прививку от коронавируса избранный президент США Джо Байден. Так же поступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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