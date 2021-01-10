Состояние Илона Маска превысило $200 млрд

Состояние самого богатого человека в мире основателя Tesla Илона Маска впервые превысило $200 млрд, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index. По состоянию на 9 января оно составляло $209 млрд.

7 января господин Маск обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg. Согласно данным агентства, на тот момент состояние Илона Маска увеличилось до $188,5 млрд.

В конце ноября журнал Forbes поспорил с Bloomberg о месте господина Маска в рейтинге богатейших людей. Издание, в частности, сообщило, что предприниматель заложил более половины своей доли в Tesla в качестве обеспечения по личным займам, поэтому издание при оценке его пакета акций применяет 25-процентный дисконт.