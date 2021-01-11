Переход года

Для деловых СМИ выход на работу после новогодних каникул — особое время. Особенности российского, а до этого и советского нормотворчества уже десятки лет подряд таковы, что начиная с середины декабря госаппарат действует в особом режиме. До 31 декабря нужно принять все, что запланировано, «закрыть дыры». В итоге 28–31 декабря всегда выходила масса документов, которые затем корпоративное юридическое сообщество с подозрением и содроганием перечитывало весь январь. А 1 января наступившего года всегда становилось очевидным, как именно на практике работает вся система нормативно-правовых актов, задумывавшаяся в правках предыдущего года как нечто разумное, доброе и вечное. Нет, конечно, никто в эти годы не ожидал того, что с 1 января отключится все электричество или остановятся все авиаперелеты по той причине, что пункт 7.15 в статье 28 нового кодекса, принятого еще в июле, вступил в непреодолимое противоречие с параграфом 15 приказа, вступающего в силу с начала следующего года. Но, отключись оно, никто бы не удивился: «новогодний» регуляторный скандал — почти национальная традиция.

Эта традиция угасала в последние годы, но именно в 2020 году угасла, надеемся, окончательно. Дело даже не в том, что в пакете документов, 30 декабря разом подписанном президентом, нет ничего похожего на заранее ожидаемую (активно предсказываемую в узких кругах и, бывало, случавшуюся, пусть минимальную по последствиям, но неприятную по послевкусию) катастрофу. Не считать же таковой прекращение госсубсидирования выработки электроэнергии из торфа или перевод всех первичных статистических данных в электронную форму (для лиц без гражданства и иностранцев, кстати, сделано исключение, неплохо демонстрирующее, что сравнительно высокая по мировым меркам цифровизация экономики РФ не то чтобы мифология). Да, даже безобидная строчка в законе может оказаться замаскированной миной — это и знание реалий, и особенности национальной психологии. Но в 2020 году, по итогам которого никто бы на самом деле не удивился такой мини-катастрофе, ее впервые никто не ждал. Никто не ждет ее и по прочтении подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным 31 декабря плана законопроектной деятельности правительства на 2021 год: в его 153 пунктах предубежденный и опасливый ум прошлых лет немедля нашел бы что-то ужасное, ведь здесь и углубление цифровизации, и новая редакция Бюджетного кодекса, и банковское законодательство. Да чего там только нет — от нового закона о туризме до расширения практики использования МВД служебных собак.

Причины, по которым вполне катастрофический год не сопровождается всеобщим ожиданием мини-катастроф, до конца не ясны. Но нельзя сказать, что нам это не нравится: прежние мини-катастрофы, всегда описывавшиеся словами «с 1 января…», в общем, всегда были так себе катастрофы. Проще без них.