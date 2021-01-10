Помпео снял введенные Госдепом США ограничения на работу дипломатов с Тайванем

США отменили все ограничения, введенные на работу американских дипломатов и чиновников с их коллегами из Тайваня, объявил государственный секретарь страны Майк Помпео. Он сказал, что США в одностороннем порядке придерживались ограничений «в угоду коммунистическому режиму в Пекине», но больше не будут так делать.

«Сегодня я объявляю, что я снимаю все односторонне введенные ограничения. Органы исполнительной власти должны считать недействительными все "руководства по взаимодействию" касательно отношений с Тайванем, изданные Госдепартаментом»,— цитирует господина Помпео сайт Госдепа США.

США объявили о расширении диалога с Тайванем в сентябре 2020 года. В декабре президент США Дональд Трамп подписал закон, который призывает Вашингтон поддерживать намерения Тайваня по увеличению затрат на оборону. Шаги по улучшению отношений Вашингтона и Тайбэя были приняты на фоне конфликтов с Пекином, считающим Тайвань одной из своих провинций.

Одной из причин разногласия США и Китая в 2020 году стало введение закона о государственной безопасности в Гонконге, который ограничивает возможности автономии при рассмотрении дел о сепаратизме. Ранее господин Помпео пригрозил КНР санкциями из-за задержания более 50 политиков и адвокатов Гонконга.