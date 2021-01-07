США пригрозили ввести санкции против ответственных за аресты оппозиционеров в Гонконге

Госсекретарь США Майк Помпео назвал презрением к закону задержания более 50 политиков и адвокатов Гонконга, выступивших против действий властей. Глава Госдепа также допустил введение санкций в отношении ответственных за аресты.

«США не будут стоять в стороне, пока народ Гонконга страдает от коммунистического гнета. США рассмотрят вопрос о введении санкций и других ограничений в отношении всех без исключения физических и юридических лиц, причастных к совершению этого нападения на жителей Гонконга, изучат ограничения в отношении Управления экономики и торговли Гонконга в США и примут дополнительные немедленные меры против должностных лиц, которые подорвали демократические процессы Гонконга»,— говорится в заявлении.

Господин Помпео также призвал немедленно отпустить всех задержанных. «Сегодняшние аресты более 50 политиков и сторонников демократии местными властями Гонконга являются возмущением и напоминанием о презрении Коммунистической партии Китая к своему народу и верховенству закона. Арестованные не виновны ни в чем, кроме осуществления демократических прав, обещанных им по договору и причитающихся им в силу их человечности»,— добавил он.

Оппозиционеры были задержаны накануне, 6 января, на основании закона о защите национальной безопасности. Они были арестованы по подозрению в попытках «парализовать» работу парламента Гонконга и «свергнуть» его. Это крупнейшая одновременная серия арестов с момента вступления закона в силу в июне 2020 года. Этот закон позволяет привлекать жителей Гонконга к ответственности за сепаратизм, антиправительственную деятельность или подготовку к мятежу. США выступили против принятия этого закона и ввели санкции против официальных лиц КНР.

О международных последствиях принятия закона — в материале “Ъ” «Гонконг гонит волну санкций».