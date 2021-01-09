Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с крушением самолета

Президент России Владимир Путин направил президенту Индонезии Джоко Видодо свои соболезнования после крушения пассажирского Boeing. На борту самолета находились 62 человека.

«Примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение у побережья Явы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших»,— говорится в сообщении Кремля.

Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявший рейс SJY 182 из Джакарты в Понтианак, пропал с радаров сегодня утром, 9 января. Связь с ним была потеряна, когда самолет летел над Яванским морем. Позднее власти страны подтвердили крушение самолета. Сейчас ведутся поиски обломков. Информации о находившихся на борту самолета пока нет.