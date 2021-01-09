В Индонезии потерпел крушение пассажирский Boeing

В Индонезии разбился самолет 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевший из столицы страны Джакарты в город Понтианак. На борту предположительно были 62 человека — 56 пассажиров и 6 членов экипажа. Информация о возможном нахождении россиян среди них уточняется. По предварительным данным, их там не было.

Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил, что самолет разбился. «Да, это недалеко от острова Лаки»,— сказал он в интервью Detikcom.

Согласно данным сервиса Flightradar24, менее чем за минуту самолет потерял более 10 тыс. футов высоты (около 3 тыс. метров). Связь была потеряна через четыре минуты после вылета, когда самолет летел над Яванским морем севернее Джакарты.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

«Сигнал ADS-B с рейса SJ182 был потерян в 07:40:27 по времени UTC (10:40 мск.— “Ъ”). Самолет летел из Джакарты в Понтианак в Индонезии»,— говорится в сообщении Flightradar24 в Twitter.

Жители островов, ближайших к месту потери связи с самолетом, нашли в воде куски алюминия и обрывки джинсовой ткани. Портал Airlive опубликовал видеозапись, на которой рыбаки показывают найденные обломки.

Посольство РФ в Индонезии не располагает точной информацией о нахождении россиян на борту. По предварительным сведениям, их там не было. «Посольством незамедлительно сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан. По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолета не было. Уточняем сведения»,— говорится в сообщении дипведомства в Facebook.