В Индонезии потерпел крушение пассажирский Boeing

В Индонезии разбился самолет 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевший из столицы страны Джакарты в город Понтианак. На борту предположительно были 62 человека — 56 пассажиров и 6 членов экипажа. Информация о возможном нахождении россиян среди них уточняется. По предварительным данным, их там не было.

Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил, что самолет разбился. «Да, это недалеко от острова Лаки»,— сказал он в интервью Detikcom.

Согласно данным сервиса Flightradar24, менее чем за минуту самолет потерял более 10 тыс. футов высоты (около 3 тыс. метров). Связь была потеряна через четыре минуты после вылета, когда самолет летел над Яванским морем севернее Джакарты.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN