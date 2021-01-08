СКР возбудил уголовное дело после крушения самолета по Петербургом

По факту крушения легкомоторного самолета Piper в Ленинградской области возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета РФ на транспорте по СЗФО. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Самолет Piper разбился после столкновения в небе с самолетом Cessna. В результате крушения погибли три человека, находившиеся на борту Piper. Пилот Cessna был госпитализирован.

«В результате проиcшедшего двое пассажиров и пилот легкомоторного самолета Piper от полученных травм скончались на месте, пилот второго самолета доставлен в больницу»,— сказали в транспортной прокуратуре (цитата по ТАСС).

Самолеты столкнулись вечером 8 января над территорией посадочной площадки аэродрома Гостилицы. Самолет Piper разбился, самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями. Информация о том, что на борту Piper был ребенок, не подтвердилась.