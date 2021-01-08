Три человека погибли при крушении частного самолета под Петербургом

В Ленинградской области разбился легкомоторный самолет, сообщили ТАСС и «Интерфакс». Северо-западная транспортная прокуратура подтвердила гибель трех человек. По данным ведомства, самолет столкнулся в воздухе с другим самолетом. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

«По предварительным данным, пилот судна Cessna без пассажиров осуществил взлет с посадочной площадки 8 января 2021 года в 13:38 мск, легкомоторный самолет Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира, взлетел следом в 13:39 мск. Столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13:40 мск»,— сказали ТАСС в пресс-службе ведомства. Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилота госпитализировали.

В пресс-службе МЧС сообщили, что самолет упал при взлете на аэродроме Гостилицы. Кто именно был на борту самолета, пока неизвестно.