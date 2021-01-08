В Сочи хотят бороться с переделкой прибрежных гостиниц в апартаменты

Мэрия Сочи по поручению главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина подготовит предложения к закону об апартаментах, который рассмотрят в Госдуме в ходе весенней сессии. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

По данным мэрии Сочи, вопрос перепрофилирования гостиничных номеров в апартаменты стал очень актуальным для города в последнее время. Предприниматели действуют по следующей схеме: выкупается пансионат или гостиница, в т.ч расположенные на первой линии курорта. После косметического ремонта объект превращается в коммерческую недвижимость и продается как апартаменты.

В администрации Сочи отмечают, что сейчас в городе насчитывается около 40 подобных объектов. Мэрия подчеркивает, что из-за подобных схем курорт теряет свою привлекательность и получает излишнюю нагрузку на инженерную и дорожную инфраструктуру.

«По поручению губернатора Краснодарского края сейчас ведется разработка нормативно-правовых актов, которые позволят урегулировать в правовом плане ситуацию с переделкой гостиничных номеров в апартаменты и их продажей. Это позволит остановить процесс замедления экономики курорта», – рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

По данным администрации Сочи, в реестр средств размещения, работающих на курорте, внесено около 1500 гостиниц, отелей и гостевых домов, в которых насчитывается 75 тыс. номеров. Среди них 1002 – гостиницы без звезд, 228 – трехзвездочных гостиниц, 80 – четырехзвездочных и 26 – пятизвездочных.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее 8 января стало известно, что власти Краснодарского края и правительство РФ прорабатывают вопрос о создании федеральной целевой программы по развитию Сочи.

С идеей ее внедрения выступил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. «Сочи – особый город. Возможно, нужно проработать механизм создания отдельного закона по Сочи, который так же, как олимпийский закон, позволит сформировать целевую программу», – предложил Ирек Файзуллин.

Алексей Белянин