Для развития Сочи разработают федеральную целевую программу

Власти Краснодарского края и правительство РФ прорабатывают вопрос о создании федеральной целевой программы по развитию Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

С идеей ее внедрения выступил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. «Сочи – особый город. Возможно, нужно проработать механизм создания отдельного закона по Сочи, который так же, как олимпийский закон, позволит сформировать целевую программу», – предложил Ирек Файзуллин.

Для определения необходимых мер поддержки администрация Кубани уже направила в министерство перечень мероприятий, которые на курорте планируют реализовать до 2030 года. Речь идет о создании 100 учреждений образования и культуры, объектов газоснабжения, дорожной инфраструктуры, а также благоустройстве придомовых территорий, переселении граждан из ветхого и аварийного жилья и т.д. Чтобы ускорить эти процессы, глава Минстроя поручил создать специальную рабочую группу.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что Сочи существует комплекс проблем, которые копились десятилетиями, а постоянный рост населения города увеличивает нагрузки на социальную, инженерную инфраструктуру. Онсообщил, что сейчас разрабатывается новый генплан Сочи, где будут предусмотрены все необходимые объекты инфраструктуры.

«Отдельная федеральная программа по развитию города поможет ускорить процесс строительства школ, детсадов, модернизации коммунальной инфраструктуры. Сделать весь Сочи по-настоящему комфортным для жизни», – добавил глава региона.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в ноябре 2020 года стало известно, что Сочи в 2021 году получит 2,5 млрд руб. на финансирование девяти госпрограмм в сферах культуры, спорта и городского планирования. Кроме того, мэрия Сочи подготовила заявки на участие еще в 8 государственных программах по 11 различным направлениям с совокупным финансированием из регионального бюджета в объеме 1,76 млрд руб.

Алексей Белянин