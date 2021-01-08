Умер основатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica Трубников

Создатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica бизнесмен Андрей Трубников умер в возрасте 61 года в своем доме в Подмосковье, сообщил пресс-секретарь бизнесмена РБК. 7 января о смерти господина Трубникова писал Telegram-канал Т34. Причина смерти не называется.

Андрей Трубников основал Natura Siberica в 2008 году, он также развивал бренды «Рецепты бабушки Агафьи», Planeta Organica. Бизнесмен управлял 44 магазинами в России и 12 точками в Гонконге, Сербии, Эстонии, Испании и Черногории. Выручка в 2019 году достигла 14 млрд руб. В 2020 году Natura Siberica вышла в профессиональный сегмент.

Подробнее о развитии бренда — в материале “Ъ” «Natura Siberica меняет природу».