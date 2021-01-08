В России за сутки выявлено 23 652 зараженных коронавирусом

В России за сутки зафиксировано 23 652 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 0,47% больше, чем днем ранее (23 541). Рекорд по числу новых больных был зафиксирован 24 декабря — 29 935 человек. Общее число зараженных в стране достигло 3 355 794.

Регионы с наибольшим числом новых зараженных:

Москва — 5027 (всего 848 452);

Санкт-Петербург — 3017 (270 019);

Московская область — 1226 (165 933);

Нижегородская область — 467 (73 524);

Ростовская область — 394 (54 781).

Умерли за последние сутки 454 человека, это на 10,28% меньше, чем накануне (506). Общее число летальных исходов в стране достигло 60 911. Выписали за сутки 21 677 человек, с начала пандемии выздоровели 2 731 129.

Регионы с наибольшим числом умерших за сутки:

Москва — 71 (всего 11 799);

Санкт-Петербург — 55 (8259);

Московская область — 21 (3050);

Воронежская область — 18 (1246);

Нижегородская область — 18 (1773);

Свердловская область — 18 (1649).

В мире число зараженных превышает 88 млн. Умерли 1,89 млн пациентов. Россия находится на четвертом месте по числу зараженных. Лидеры — США (21,5 млн), Индия (10,4 млн) и Бразилия (7,9 млн).

Подробнее о борьбе с COVID-19 в России — в публикации “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».