В России за сутки выявлено 23 652 зараженных коронавирусом

В России за сутки зафиксировано 23 652 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 0,47% больше, чем днем ранее (23 541). Рекорд по числу новых больных был зафиксирован 24 декабря — 29 935 человек. Общее число зараженных в стране достигло 3 355 794.
Регионы с наибольшим числом новых зараженных:
- Москва — 5027 (всего 848 452);
- Санкт-Петербург — 3017 (270 019);
- Московская область — 1226 (165 933);
- Нижегородская область — 467 (73 524);
- Ростовская область — 394 (54 781).
Умерли за последние сутки 454 человека, это на 10,28% меньше, чем накануне (506). Общее число летальных исходов в стране достигло 60 911. Выписали за сутки 21 677 человек, с начала пандемии выздоровели 2 731 129.
Регионы с наибольшим числом умерших за сутки:
- Москва — 71 (всего 11 799);
- Санкт-Петербург — 55 (8259);
- Московская область — 21 (3050);
- Воронежская область — 18 (1246);
- Нижегородская область — 18 (1773);
- Свердловская область — 18 (1649).
В мире число зараженных превышает 88 млн. Умерли 1,89 млн пациентов. Россия находится на четвертом месте по числу зараженных. Лидеры — США (21,5 млн), Индия (10,4 млн) и Бразилия (7,9 млн).
Подробнее о борьбе с COVID-19 в России — в публикации “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».