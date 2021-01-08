Трамп заявил, что нарушившие закон протестующие «заплатят» за это

Действующий президент США Дональд Трамп заявил в видеообращении, что нарушившие закон в ходе беспорядков в Вашингтоне «заплатят» за это. Господин Трамп отметил, что возмущен «беззаконием, насилием и хаосом». Он добавил, что намерен сосредоточиться на передаче власти избранному президенту Джо Байдену. Обращение Дональда Трампа опубликованно в Twitter, это его первая запись после многочасовой блокировки.

«Как и все американцы, я возмущен беззаконием, насилием и хаосом. Я незамедлительно распорядился привлечь Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы для защиты здания и изгнания ворвавшихся. Америка является и всегда должна быть страной закона и порядка. <…> Те, кто нарушил закон — вы заплатите»,— сказал американский президент, отметив, что нарушители не представляют Соединенные Штаты.

Дональд Трамп добавил, что его штаб воспользовался всеми юридическими возможностями для оспаривания результатов выборов, и по-прежнему уверен, что США должны реформировать свои законы о выборах. «Теперь Конгресс сертифицировал результаты. И новая администрация придет к власти 20 января. Теперь мой фокус внимания будет направлен на гладкую безупречную передачу власти»,— заявил он.

Напомним, вечером 6 января сторонники господина Трампа прорвались в Капитолий в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков. В результате беспорядков погибли четверо. После того, как Капитолий был очищен от протестующих, Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах.

Подробнее — в материале “Ъ” «Байден и погром».