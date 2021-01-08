Начальник полиции Капитолия подал в отставку из-за беспорядков

На фоне массовой гибели людей в ходе протестов в Вашингтоне шеф полиции Капитолия Стивен Санд подал в отставку, передает AP. Агентство отмечает, что господин Санд оставит должность 16 января. CNN ранее со ссылкой на три источника сообщал, что полицейский, пострадавший во время беспорядков в Капитолии, скончался. Позже полиция опровергла информацию о смерти офицера, заявление приводит Reuters.

Таким образом, число погибших в ходе беспорядков составляет четыре человека. Как сообщалось ранее, после выстрела в грудь в здании Капитолия умерла ветеран ВВС США Эшли Бэббит. Три человека также умерли из-за «медицинских происшествий», не связанных со штурмом.

6 января сторонники господина Трампа прорвались в Капитолий в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков. В результате штурма погибли четыре человека, одного из них застрелили при попытке нападения. После того, как сторонники покинули Капитолий, Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах.

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