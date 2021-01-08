После беспорядков в Вашингтоне возбудили 40 дел

Минюст США за последние 36 часов предъявил обвинения по 40 делам после беспорядков в Капитолии, сообщает Reuters со ссылкой на и.о. федерального прокурора в Вашингтоне Майк Шервин. Планируется возбудить еще 15 дел, добавил он.

По словам господина Шервина, у одного из протестующих была полуавтоматическая винтовка и «коктейль Молотова». Он добавил, что в Капитолии было совершено большое количество краж, материалы были украдены из нескольких офисов. По мнению и.о. федерального прокурора, кража материалов может представлять опасность для национальной безопасности.

6 января сторонники господина Трампа прорвались в Капитолий в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков. В результате штурма погибли четыре человека, одного из них застрелили при попытке нападения. После того, как сторонники покинули Капитолий, Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах.

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