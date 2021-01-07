Лидер демократов в Сенате призвал Пенса немедленно отстранить Трампа

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер призвал немедленно освободить действующего президента США Дональда Трампа от своих обязанностей. Он призвал вице-президента США Майка Пенса применить соответствующую поправку к Конституции.

«То, что вчера случилось в Капитолии, было восстанием против США, которое разжег президент Трамп. Президент не должен исполнять свои обязанности ни дня больше»,— написал господин Шумер в Twitter. По его словам, применение 25-й поправки — «самый быстрый и эффективный способ», которым можно воспользоваться сегодня. Он также предложил Конгрессу собраться и объявить Дональду Трампу импичмент, если господин Пенс и кабинет министров не поддержат идею.

25-я поправка к Конституции США позволяет передать вице-президенту США полномочия президента в случае недееспособности главы государства. Ранее CNN сообщал, что некоторые члены кабинета министров предварительно обсуждают такую возможность.

Отметим, что Демократическая партия представляет меньшинство в Сенате. Прошлая попытка импичмента Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью не прошла голосование в Сенате, так как большинство республиканцев проголосовали против. Несмотря на то, что демократы получили контроль над Сенатом после победы Рафаэля Уорнока и Джона Оссоффа на втором туре выборов в штате Джорджия, они смогут им воспользоваться уже после ухода Дональда Трампа со своей должности.

Накануне вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в Капитолий в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков. В результате штурма погибли четыре человека, одного из них застрелили при попытке нападения. После того, как сторонники покинули Капитолий, Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах.

Подробнее — в материале “Ъ” «Байден и погром».