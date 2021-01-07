Суд Ирака постановил арестовать Трампа из-за убийства иранского генерала Сулеймани

Суд в Багдаде выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа по делу об убийстве двух человек, в том числе командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу суда.

Президенту, отдавшему приказ об атаке в январе 2019 года, вменяется умышленное убийство. Законодательство Ирака предусматривает за него смертную казнь. Напомним, вместе с Касемом Сулеймани были убит замглавы иракского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис.

Годовщина операции, в ходе которой были убиты иранский генерал и лидер иракского ополчения, отмечалась 3 января. Накануне годовщины CNN со ссылкой на данные американской разведки сообщал, что военно-морские силы Ирана повысили уровень боеготовности.

О развитии отношений Вашингтона и Тегерана — в материале “Ъ” «Иран предупрежден и очень опасен».