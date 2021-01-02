CNN: разведка США зафиксировала повышение Ираном боеготовности к годовщине гибели Сулеймани

Американская разведка утверждает, что военно-морские силы Ирана за последние два дня повысили уровень своей боеготовности в Персидском заливе, сообщает CNN со ссылкой на знакомый с разведданными источник. Завтра, 3 января, исполнится год с убийства командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Он был ликвидирован во время спецоперации США в январе 2019-го.

По данным CNN, пока властям США неясно, являются ли действия Ирана по повышению боеспособности оборонительными или сигнализируют о возможной предстоящей атаке. В американской разведке, как утверждает источник телеканала, не считают действия иранских ВМС типичными для обычных тренировок. Как добавляет CNN, в израильских СМИ распространяется информация о том, что Израиль и Саудовская Аравия лоббируют Дональда Трампа нанести авиаудар по ядерным объектам Ирана перед тем, как он покинет пост президента США в январе.

В декабре 2020-го сообщалось, что военные США приведены в боевую готовность из-за возможной атаки Ирана. По информации источников Politico, Пентагон опасался, что Тегеран может воспользоваться сменой власти в Вашингтоне и выводом американских войск из Ирака и Афганистана.

О развитии отношений Вашингтона и Тегерана читайте в материале “Ъ” «Иран предупрежден и очень опасен».