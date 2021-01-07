Биткойн подорожал до $38 тыс. и обновил исторический максимум

Стоимость биткойна в моменте достигла отметки в $38 047, свидетельствуют данные сервиса CoinMarketCap, подсчитывающего среднюю стоимость криптовалюты на биржах. Биткойн впервые превысил отметку $38 тыс. К 15:54 мск его курс составил $38 012 (+9,14% за сутки).

За семь дней биткойн подорожал более чем на 30%. Наибольший рост курса за неделю из основных криптовалют показывает Etherium, оценивающийся в $1222,92 (62,55%, рост за сутки — 6,04%). В течение дня активнее всего растет обесценившийся в конце 2020 года XRP: его цена за сутки повысилась на 49,59% и достигла $0,34.

О колебаниях курса криптовалюты в 2021 году — в материале “Ъ” «Биткойн начал год с повышения».