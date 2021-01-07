Обама обвинил Трампа в подстрекательстве беспорядков

Бывший президент США Барак Обама обвинил действующего президента Дональда Трампа в разжигании протестов в Вашингтоне. Господин Обама назвал штурм Капитолия «моментом великого бесчестия и позора» для американцев.

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«История справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, спровоцированное действующим президентом, который продолжает безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для нашей нации. Но мы обманывали бы себя, если бы относились к этому как к полной неожиданности»,— говорится в заявлении Барака Обамы, опубликованном в Facebook. Бывший президент назвал протесты последствием «фантастического повествования» республиканцев об итогах выборов.

Ранее бывший президент США Джордж Буш-младший назвал штурм Капитолия в Вашингтоне оспариванием результатов выборов в «банановой республике». Господин Буш добавил, что потрясен «безрассудным поведением некоторых политических лидеров», не называя имен. Вместе с тем, губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер заявил, что господин Трамп представляет опасност и должен быть немедленно отстранен должности. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что не позволит «украсть демократию» Дональду Трампу, членам Конгресса и «преступной толпе». Сенатор Митт Ромни назвал события в Вашингтоне «восстанием, спровоцированным президентом Соединенных Штатов».

Ранее из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа были сорваны заседания Сената и Палаты представителей США. В Конгрессе в этот день должны были утвердить итоги президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил демократ Джо Байден. Господин Трамп результаты выборов не признает и заявляет о фальсификациях. На текущий момент Капитолий очищен от демонстрантов, дебаты возобновились.