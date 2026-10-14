Театральная эстетика в украшениях с бриллиантами от АЛЬКОР и Екатерины Климовой
Жизнь — это премьера, которая случается каждый день. И главная роль в ней всегда принадлежит нам. Этой идеей вдохновлена новая коллекция ювелирного бренда АЛЬКОР «Амплуа», созданная совместно с актрисой театра и кино Екатериной Климовой, ставшей амбассадором бренда.
За новым запуском стоит важная философия: каждый день женщина проживает десятки разных ролей (заботится о близких, строит карьеру, поддерживает друзей, открывает новые горизонты). В этом бесконечном круговороте собственные желания нередко приходится отодвигать на второй план. Коллекция «Амплуа» призвана напомнить: как бы ни менялись декорации, важно оставаться верной себе и не забывать, что именно ты — главная героиня собственной жизни.
Вдохновением для коллекции стал театр. Ювелирные изделия АЛЬКОР запечатлевают театральную архитектуру в драгоценных металлах и камнях. Парящие дорожки золота напоминают ряды бельэтажа и балконов, многоярусные люстры становятся прообразом эффектных серебряных серег с бриллиантами, а изящные цепочки чокера повторяют движение занавеса, застывшего за мгновение до начала спектакля.
Золото, серебро и природные бриллианты объединяются в украшениях, которые по-новому раскрывают знакомые театральные образы. Камни становятся метафорой софитов — света, который помогает увидеть собственную ценность и почувствовать себя в центре внимания.
Для Екатерины Климовой, чья жизнь неразрывно связана с театром и искусством перевоплощения, идея коллекции имеет особое значение. На сцене актриса проживает судьбы разных героинь, сохраняя собственную индивидуальность. Эту мысль она перенесла и в совместный проект с АЛЬКОР.
АЛЬКОР — компания с 30-летней историей, визитной карточкой которой стали украшения из золота и серебра с натуральными бриллиантами. Главная миссия бренда — помочь каждой женщине слышать голос своих истинных желаний и проявлять безусловную любовь к себе.
Несмотря на то что коллекция вдохновлена театром, в ней нет намека на маски и условности. «Амплуа» — это напоминание каждой женщине о том, что в собственной жизни нужно играть только главную роль.
Коллекция объединяет акцентные украшения для вечерних выходов и особенных событий с моделями, которые легко становятся частью повседневного гардероба. Они помогают создавать собственное настроение и подчеркивать индивидуальность без необходимости соответствовать чужим ожиданиям.
«Амплуа» — больше, чем история о красоте и театральной эстетике. Это приглашение прислушаться к внутреннему голосу. Ведь каждый новый день — как выход на сцену, где право выбирать сценарий всегда остается за тобой.