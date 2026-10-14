Театральная эстетика в украшениях с бриллиантами от АЛЬКОР и Екатерины Климовой

За новым запуском стоит важная философия: каждый день женщина проживает десятки разных ролей (заботится о близких, строит карьеру, поддерживает друзей, открывает новые горизонты). В этом бесконечном круговороте собственные желания нередко приходится отодвигать на второй план. Коллекция «Амплуа» призвана напомнить: как бы ни менялись декорации, важно оставаться верной себе и не забывать, что именно ты — главная героиня собственной жизни.