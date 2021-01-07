Буш назвал штурм Капитолия оспариванием выборов в банановой республике

Бывший президент США Джордж Буш-младший назвал штурм Капитолия в Вашингтоне оспариванием результатов выборов в «банановой республике». Господин Буш добавил, что потрясен «безрассудным поведением некоторых политических лидеров», не называя имен. Вместе с тем, многие политики напрямую обвинили действующего президента США Дональда Трампа в протестах.

Банановой республикой называют страны с неразвитой экономикой, а также высоким уровнем бедности, неравенства и коррупции.

«Вот как оспариваются результаты выборов в банановой республике, а не в нашей демократической республике. <…> Я потрясен безрассудным поведением некоторых политических лидеров после выборов и отсутствием уважения, проявленного сегодня к нашим институтам, нашим традициям и нашим правоохранительным органам»,— заявил господин Буш (цитата по AFP).

Что происходит в Вашингтоне. Главное Читать далее

Губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер заявил, что господин Трамп представляет опасност и должен быть немедленно отстранен должности. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что не позволит «украсть демократию» Дональду Трампу, членам Конгресса и «преступной толпе». Сенатор Митт Ромни назвал события в Вашингтоне «восстанием, спровоцированным президентом Соединенных Штатов».

Ранее из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа были сорваны заседания Сената и Палаты представителей США. В Конгрессе в этот день должны были утвердить итоги президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил демократ Джо Байден. Господин Трамп результаты выборов не признает и заявляет о фальсификациях. На текущий момент Капитолий очищен от демонстрантов.