Коробка и долг

Однако в апреле 2026 года последовала внезапная отставка господина Коробки в связи с утратой доверия, а затем арест. По версии обвинения, вице-губернатор Коробка похитил у застройщика 30 млн руб., пообещав изменить разрешенный вид использования сельхозугодий, но обманул бизнесмена. В июне текущего года сотрудники правоохранительных органов задержали Григория Коробку, которому, как и его брату, предъявлено обвинение в мошенничестве. Следствие полагает, что Григорий Коробка арендовал участок под базу отдыха и обманным путем уменьшил арендные платежи, а затем выкупил землю по заниженной стоимости, ущерб муниципалитету оценивается в 48 млн руб. В настоящее время Андрей и Григорий Коробки находятся под стражей.