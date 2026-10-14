Коробка и долг
РСХБ претендует на часть изъятых активов семьи экс-вице-губернатора Кубани Андрея Коробки
Как стало известно “Ъ”, суд в Краснодаре рассматривает иск Россельхозбанка (РСХБ) о взыскании кредита в сумме 72 млн руб. с Григория Коробки, брата Андрея Коробки, бывшего заместителя главы Краснодарского края по аграрным вопросам. Активы братьев Коробок стоимостью 10 млрд руб. были изъяты в казну по иску Генпрокуратуры в апреле этого года. РСХБ намеревался предотвратить продажу части конфискованного имущества, которое является залогом по кредиту. Однако суд признал эту позицию нарушением баланса частных и публичных интересов.
Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) во время рассмотрения иска Россельхозбанка к Григорию Коробке, главе крестьянско-фермерского хозяйства, решает вопрос о судьбе заложенного имущества, которое было конфисковано по иску Генпрокуратуры. В 2025 году фермер Григорий Коробка, брат тогдашнего заместителя главы Краснодарского края по вопросам АПК Андрея Коробки, взял в банке кредит под залог транспорта и сельскохозяйственной техники. Остаток задолженности вместе с процентами составил 72 млн руб.
В августе этого года банк обратился в АСКК с требованием выплаты долга, а также обращения взыскания на заложенное имущество Григория Коробки, однако получить доступ к залогу не смог.
Выяснилось, что техника, принадлежащая господину Коробке, вместе с другими активами была обращена в доход РФ решением Ленинского суда Краснодара 7 апреля текущего года по иску Генпрокуратуры. Ленинский суд согласился с доводами надзора о том, что Андрей Коробка незаконно использовал служебное положение для собственного обогащения и для расширения бизнеса родственников, в том числе Григория Коробки. Оценочная стоимость изъятых активов превышает 10 млрд руб.
Россельхозбанк, добиваясь взыскания задолженности господина Коробки по кредиту, просил Арбитражный суд Краснодарского края запретить регистрационные действия с заложенными транспортными средствами и сельхозтехникой. Кредитная организация считает, что возможная продажа залога по итогам конфискации нарушает интересы банка. Представитель Генпрокуратуры, привлеченный в процесс в качестве третьего лица, возражал против этого довода.
Надзорное ведомство утверждает, что обеспечительные меры в отношении конфискованного имущества формально направлены на соблюдение прав банка-кредитора, но на самом деле ведут к нарушению баланса частных и публичных интересов. В итоге ходатайство РСХБ о введении обеспечительных мер было отклонено, банк обжаловал решение АСКК в апелляции.
В комментарии для “Ъ” Россельхозбанк ограничился заявлением о том, что работа по взысканию задолженности ведется в соответствии с законодательством.
Братья Андрей и Григорий Коробки владели успешным агробизнесом в Динском районе Кубани — земельный банк крестьянско-фермерского хозяйства превышал 8 тыс. га. В 2015 году главой Краснодарского края стал уроженец того же Динского района Вениамин Кондратьев, который назначил Андрея Коробку вице-губернатором по вопросам сельского хозяйства. Господин Коробка имел репутацию чиновника, наиболее близкого к первому лицу края; он проработал в должности заместителя главы дольше остальных вице-губернаторов из команды Кондратьева.
Однако в апреле 2026 года последовала внезапная отставка господина Коробки в связи с утратой доверия, а затем арест. По версии обвинения, вице-губернатор Коробка похитил у застройщика 30 млн руб., пообещав изменить разрешенный вид использования сельхозугодий, но обманул бизнесмена. В июне текущего года сотрудники правоохранительных органов задержали Григория Коробку, которому, как и его брату, предъявлено обвинение в мошенничестве. Следствие полагает, что Григорий Коробка арендовал участок под базу отдыха и обманным путем уменьшил арендные платежи, а затем выкупил землю по заниженной стоимости, ущерб муниципалитету оценивается в 48 млн руб. В настоящее время Андрей и Григорий Коробки находятся под стражей.