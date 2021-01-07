Facebook и YouTube удалили видео выступления Трампа на фоне протеста

Facebook и YouTube удалили запись с выступлением действующего президента США Дональда Трампа на фоне протеста возле здания Капитолия в Вашингтоне. Господин Трамп заявлял об украденных выборах.

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«Это чрезвычайная ситуация, и мы принимаем необходимые чрезвычайные меры, включая удаление видео президента Трампа. Мы удалили его, потому что, с учетом всех обстоятельств, мы считаем, что оно способствует скорее увеличению риска происходящего насилия, чем его снижению»,— написал вице-президент Facebook Гай Розен в Twitter.

Напомним, сторонники действующего президента США Дональда Трампа, требующие пересмотра итогов президентских выборов, прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне. На фоне протестов сенаторы прервали заседание. Конгрессменов эвакуировали на военную базу. В настоящий момент здание Конгресса США полностью очищено от демонстрантов.