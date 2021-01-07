Захарова репостнула запись, что США больше не смогут называть себя образцом демократии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова у себя на странице в Facebook репостнула запись бывшего шефа московского бюро CNN Джилл Догерти о беспорядках в Вашингтоне. Госпожа Догерти считает, что США больше не смогут называть себя образцом демократии.

«США никогда больше не смогут сказать миру, что мы являемся образцом демократии»,— написала госпожа Догерти в Facebook. Сейчас она преподает в Georgetown University и в Kennan Institute в Вашингтоне.

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6 января из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа были сорваны заседания Сената и Палаты представителей США. В Конгрессе в этот день должны были утвердить итоги президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил демократ Джо Байден.