Рустам Минниханов подтвердил планы открытия собора Казанской иконы Божией Матери

Президент Татарстана Рустам Минниханов, поздравляя православных с Рождеством, подтвердил планы открытия в Казани в 2021 году собора Казанской иконы Божией Матери.

«Мы вплотную приблизились к завершению воссоздания всероссийской святыни – величественного собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря, который планируется освятить и открыть уже в нынешнем году»,— сказал глава республики.

Как писал «Ъ-Казань», освещение собора планировалось на 21 июля 2021 года в соответствии с договоренностью патриарха Кирилла и прежнего митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, который в ноябре умер от коронавируса.

Напомним, Собор Казанской иконы Божией Матери начали восстанавливать по указу Рустама Минниханова 26 апреля 2016 года. Генподрядчиком выступило ООО «Евростройхолдинг+». По историческим материалам, фотографиям, рисункам и чертежам удалось полностью воссоздать первоначальный облик храма. Высота собора с учетом креста составляет 49 метров.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"