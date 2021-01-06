Средний размер желаемой зарплаты россиян превысил 150 тыс. рублей

Россияне в среднем хотят ежемесячно получать заработную плату 158 тыс. руб., показало исследование сервиса «Работа.ру». Он отметил, что зарплатные желания у жителей Москвы и Санкт-Петербурга выше, чем в среднем по стране: они хотели бы получать в среднем по 175 тыс. и 164 тыс. руб. соответственно.

В исследовании участвовали 3 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов России. Его результаты приводит «РИА Новости».

Больше всего респондентов (24%) указали желаемую зарплаты в пределах от 50 тыс. до 69 тыс. руб., 19% опрошенных при этом заявили о зарплатных ожиданиях выше 150 тыс. руб. 18% опрошенных хотели бы получать от 30 тыс. до 49 тыс. руб., а 7% назвали сумму до 29 тыс. руб.

Сегодня же был опублиован результат опроса Gallup об ожиданиях россиян. Почти половина (47%) россиян считают, что 2021 год будет годом экономических проблем, а 6% — надеются, что он будет годом процветания. Индекс экономической надежды россиян составил минус 41 п.п.— это такой же уровень, как в 1998 году.