Gallup: надежды россиян на процветание экономики упали до уровня 1998 года

47% россиян считают, что 2021 год будет годом экономических проблем, а 6% — надеются, что он будет годом процветания, свидетельствуют результаты опроса Gallup International. Индекс экономической надежды россиян составил минус 41 п.п. — это такой же уровень, как в 1998 году.

Опрос Gallup проводился в ноябре-декабре 2020 года. Результаты исследования приводит РБК по материалам центра «Ромир».

Gallup фиксировала наименьший уровень экономической надежды россиян в 2013 году — тогда индекс составлял минус 43 п.п. Наивысшего значения за историю наблюдений (9 п.п.) он достигал в 2006 году.

Общий индекс экономической надежды по итогам опроса в 41 странах составил минус 21 п.п. Средняя доля людей, ожидающих экономического процветания, составила 25%, а доля людей, ожидающих проблем — 46%. Наиболее пессимистично настроены жители Великобритании (минус 62 п.п.), наиболее оптимистично — жители Нигерии (58 п.п.)

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