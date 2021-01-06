Свердловский врач вошла в совет фонда помощи больным детям, созданного Путиным

Заместитель главного врача свердловской Областной детской клинической больницы Лариса Фечина вошла в состав попечительского совета фонда «Круг добра». Напомним, фонд был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными). Как ранее заявлял Владимир Путин, в фонд будут поступать средства от повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — с заработков свыше 5 млн руб. в год будут взиматься не 13%, а 15%.

Указ о создании фонда президент подписал сегодня, 6 января. Согласно документу, учредителем фонда выступает Министерство здравоохранения РФ, председателем совета назначен основатель первого детского хосписа в стране, протоиерей Александр Ткаченко.

Вместе с Ларисой Фечиной в попечительский совет фонда вошли глава Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль, соучредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, певица Юлия Самойлова, президент благотворительного фонда, специализирующегося на организации помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга Константин Хабенский, руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и другие.

В документе говорится, что основной целью деятельности фонда является реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи (при необходимости за пределами РФ) детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Также фонд планирует заниматься обеспечением таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации.