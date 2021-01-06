NYT: Пенс сообщил Трампу, что не сможет отклонить итоги выборов

Вице-президент США Майк Пенс заявил главе Белого дома Дональду Трампу, что не имеет права отклонить результаты голосования выборщиков. О позиции вице-президента сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Господин Трамп назвал материал газеты фейком. Сам вице-президент публикацию NYT не комментировал.

По информации издания, во время совместного с президентом обеда господин Пенс выразил сомнение относительно своих возможностей повлиять на итоги голосования. Днем ранее господин Трамп написал в Twitter, что у вице-президента есть полномочия, чтобы признать недействительными результаты голосования выборщиков. 14 декабря выборщики проголосовали за Джо Байдена.

«Репортаж New York Times относительно комментариев вице-президента, которые он якобы допустил в разговоре со мной сегодня,— это фейковые новости. Он никогда такого не говорил. Вице-президент и я полностью согласны, что вице-президент имеет полномочия, чтобы действовать»,— отреагировал на публикацию Дональд Трамп.

Глава Белого дома добавил, что вице-президент имеет ряд возможностей в соответствии с Конституцией США. «Он может отменить сертификацию результатов или вернуть их обратно в штаты для изменения и сертификации. Он может также отменить сертификацию незаконных и коррумпированных результатов и послать их в Палату представителей для голосования из расчета "один штат — один голос"»,— добавил он.

Сегодня, 6 января, на совместном заседании обе палаты Конгресса США утвердят результаты голосования выборщиков. Вице-президент как председатель Сената должен будет официально сертифицировать итоги выборов. Заседание начнется в 21:00 мск.

О борьбе президента на выборах и после них — в материале “Ъ” «Подбитый сорок пятый».