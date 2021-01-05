Трамп пообещал «адскую битву» с демократами

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о готовности бороться с демократами за президенский пост. Он пообещал не оставлять без сопротивления власть избранному главе Белого дома Джо Байдену и «драться, как в аду».

«Если демократы займут сенат и Белый дом, то мы будем бороться с ними изо всех сил, драться, как в аду»»,— сказал господин Трамп на митинге в Джорджии.

Президент напомнил, что будет продолжать оспаривать результаты выборов главы государства, так как считает их подтасованными. «Можно проиграть и сказать: ну, хорошо, я проиграл <…> Но когда ты побеждаешь с огромным перевесом, а они отбирают у тебя победу и подтасовывают результаты — это недопустимо»,— добавил он.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Победу на них одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Действующий глава государства Дональд Трамп не признал итоги выборов и продолжает настаивать на пересчете голосов. Инаугурация нового главы Белого дома состоится 20 января.

О борьбе президента на выборах и после них — в материале “Ъ” «Подбитый сорок пятый».