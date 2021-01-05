В Норвегии умерли двое привитых от COVID-19

В Норвегии умерли два постояльца дома престарелых, ранее сделавшие прививку от коронавируса, сообщило Норвежское агентство лекарственных средств. С 27 декабря в стране началась вакцинация препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

«5 января мы получили два сообщения о смертях, происшедших через несколько дней после вакцинации. Мы должны проанализировать, является вакцина причиной смерти или же это совпадение, что смерть произошла вскоре после вакцинации»,— сообщается на сайте агентства лекарственных средств.

Жители домов престарелых в Осло первыми стали получать вакцину. Сейчас в Норвегии прививают людей, у которых слабое здоровье и присутствуют серьезные заболевания. С начала пандемии в стране заразились более 49 тыс. человек, умерли более 400.

1 января ВОЗ выдала разрешение на экстренное применение вакцины Pfizer и BioNTech. Организация считает, что препарат соответствует необходимым критериям. После этого BioNTech заявила о планах нарастить производство.