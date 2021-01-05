Алиев поручил построить международный аэропорт в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился построить международный аэропорт в городе Физули в Карабахе. В 2021 году должны возвести, по крайней мере, взлетно-посадочные полосы.

«По моему указанию в Физули будет построен международный аэропорт. Уже дано указание, сейчас выбираются места. Будут проведены работы по разминированию территории. Я дал указание, в этом году должен быть построен аэропорт в Физули, по крайней мере должны быть готовы взлетно-посадочные полосы»,— сказал господин Алиев на встрече в видеоформате с новым министром культуры страны Анаром Керимовым (цитата по АзерТАдж).

По словам президента, аэропорт позволит приглашать иностранцев в город Шуша. Ильхам Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана.

Часть территорий Нагорного Карабаха перешла Азербайджану после военных столкновений осенью 2020 года и заключенного трехстороннего соглашения с Арменией и Россией. Оно предполагает также вывод войск Армении и российскую миротворческую миссию.

О войне в Карабахе — в материале “Ъ” «Победа пришла откуда не ждали».