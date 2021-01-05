Приговоренные

“Ъ-Ярославль” в 2020 году рассказывал о многих судебных процессах. В сегодняшней подборке “Ъ-Ярославль” напоминает читателям о самых громких и резонансных приговорах, которые были вынесены в судах Ярославской области в минувшем году.

Дело о пытках в ярославской колонии №1

Рассмотрение уголовного дела об избиении заключенных в ярославской колонии №1, начавшееся в январе, с перерывами продолжалось почти весь 2020 год. Первый приговор в отношении одного из обвиняемых – бывшего замначальника оперотделения ИК-1 Сергея Ефремова Заволжский районный суд Ярославля вынес в январе 2020 года. Дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый заключил со следствием досудебное соглашение. Сергей Ефремов был приговорен к лишению свободы на четыре года по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

19 ноября 2020 года Заволжский районный суд Ярославля огласил приговор в отношении еще 13 фигурантов дела о избиении заключенных – бывших сотрудников УФСИН. Суд вынес оправдательный приговор в отношении двух обвиняемых.

11 осужденным было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев. Они были признаны виновными в совершении преступления по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Кроме того, их лишили права занимать должности, связанные с исполнением функций представителя власти в правоохранительных органах России сроком на 2,5 года. Суд решил не лишать подсудимых специальных званий и наград. С учетом ранее отбытого наказания, шестерых подсудимых освободили в зале суда.

Всего по делу об избиении заключенных проходили 15 экс-сотрудников исправительной колонии №1 Ярославля. Всем им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. Не рассмотренным судом осталось только дело в отношении бывшего заместителя начальника колонии №1 Ивана Калашникова. Оно будет рассматриваться позднее в связи с состоянием его здоровья.

Дело о взятках бывшего замначальника тыла УМВД области

В ноябре 2020 года вступил в законную силу обвинительный приговор Кировского районного суда города Ярославля в отношении бывшего замначальника управления организации тылового обеспечения УМВД России по Ярославской области, полковника внутренней службы Евгения Терехова. За взяточничество суд приговорил его к лишению свободы на 7,5 лет.

Евгений Терехов был задержан 17 августа 2019 года при получении взятки в особо крупном размере. Его обвинили в совершении пяти преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Общая сумма взяток по пяти эпизодам составила более 9 млн руб. Подсудимый признал свою вину и заключил сделку со следствием.

По одному из эпизодов Евгения Терехова обвинили в получении 2,5 млн руб. от представителя подрядной организации, ведущей строительство нового здания регионального УМВД на проспекте Фрунзе в городе Ярославле. Взятки бывший полицейский получал за общее покровительство, а также за беспрепятственное согласование актов выполненных работ. После возбуждения уголовного дела, полковника Терехова уволили на пенсию.

Дело об убийстве игумена в Переславле

17 ноября 2020 года Ярославский областной суд приговорил к лишению свободы на 15 лет Александра Авдеева за убийство настоятеля мужского монастыря в Переславле-Залесском игумена Даниила (в миру – Максима Соколова). Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Гособвинение просило для обвиняемого 23 года колонии строгого режима.

По версии следствия, утром 7 июля 2016 года обвиняемый с целью убийства и ограбления игумена Даниила пришел в монастырь. В келье он нанес настоятелю многочисленные удары ножом, а затем похитил 1,1 млн руб.

Расследование убийства проводило главное следственное управление СК России. На причастность к совершению преступления были проверены более 3 тыс. человек. Было проведено более 430 судебных экспертиз. По результатам расследования обвинения были предъявлены Александру Авдееву.

Подсудимый частично признал свою вину. Его признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), ч. 4 п. б ст. 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере) и ч. 2 УК РФ (Незаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия).

Дело об обмане пациентов психбольницы

В Ярославле 23 октября прошлого года вступил в законную силу обвинительный приговор Кировского районного суда в отношении бывшего директора комбината социального питания Владимира Руденко, осужденного за мошенничество. Суд посчитал, что своими действиями осужденный причинил ущерб региональному бюджету на сумму более 13,6 млн руб. Владимир Руденко был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По ч. 4 ст. 159 УК РФ он приговорен к лишению свободы на срок 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По материалам дела, являясь директором ООО «Корпоративный кейтеринг», Владимир Руденко с 2016 по 2017 год оказывал по оплаченному государственному контракту услуги по приготовлению и доставке горячего питания для пациентов ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая психиатрическая больница». В рационе питания обязательно должна была быть добавления белковая смесь. Следствием было установлено, что в каши пациентов больницы белковая смесь не добавлялась. При этом акты по оказанию услуг, предоставленные заказчику питания, включали в себя несоответствующие действительности сведения об оказании услуг питания по заключенному контракту в полном объеме.

13 ноября 2020 года Владимир Руденко был этапирован из СИЗО в ярославскую колонию №1 для отбывания наказания. А 15 ноября он погиб в ИК-1 при невыясненных обстоятельствах. Сообщалось, что тело Владимира Руденко без признаков жизни было обнаружено на территории колонии. Он выпал из окна второго этажа. О результатах расследования обстоятельств гибели осужденного пока не сообщалось.

Дело об убийстве, совершенном экс-главой переславских единороссов

3 июня 2020 года Переславский районный суд признал бывшего депутата думы города Переславля-Залесского, руководителя депутатской фракции партии «Единая Россия», Владимира Корнилова виновным в убийстве. Его приговорили к лишению свободы на восемь лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.

Владимир Корнилов был задержан 17 декабря 2019 года. Его обвинили в том, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил таксиста, а потом пытался сжечь автомобиль с телом убитого. Подсудимый признал свою вину. «Единая Россия» исключила Корнилова из членов партии, а он сам сложил депутатские полномочия.

Дело о взятках замглавы двух районов Ярославля

Красноперекопский районный суд Ярославля 25 мая 2020 года приговорил бывшего заместителя главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Игоря Соколовского к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать руководящие должности на пять лет. Игорь Соколовский был задержан в январе 2019 года.

По материалам дела, обвиняемый в течение 2018-2019 годов получал взятки от предпринимателей, в частности, «за совершение заведомо незаконных действий и бездействий, связанных с незаконным переносом сроков демонтажа самовольно построенных объектов». Свою вину обвиняемый признал.

64-летний Игорь Соколовский был признан виновным по пяти эпизодам получения взятки и по одному эпизоду получения взятки в особо крупном размере. Сумма взяток в размере 328 тыс. руб. обращена в доход государства.

2 августа 2020 года Игорь Соколовский скончался в Ярославском следственном изоляторе В СИЗО Игорь Соколовский ожидал этапирования к месту отбывания заключения. Сообщалось, что причиной смерти осужденного стал инфаркт.

Дело о хищении в банке 248 млн рублей

24 марта 2020 года Ленинский районный суд Ярославля приговорил бывшего председателя правления АО «Булгар банк» Сергея Довиденко к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимого обвиняли в хищении у банка 248 млн руб. Экс-банкир был взят под стражу в зале суда. Прокуратура просила для обвиняемого наказания в виде лишения свободы на семь лет.

Сергея Довиденко задержали в марте 2018 года. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). Позднее было добавлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (Мошенничество в особо крупном размере). Летом 2019 года Сергея Довиденко отпустили из-под стражи под подписку о невыезде. Сам Сергей Довиденко своей вины не признает.

По материалам дела, Сергей Довиденко, занимая должность председателя правления АО «Булгар банк», своими незаконными действиями причинил банку ущерб, оцененный следствием в 248 млн руб. В январе 2017 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского «Булгар банка».

Дело об обмане дольщиков

6 марта 2020 года Кировский районный суд приговорил руководителя нескольких строительных фирм Игоря Зайцева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере к лишению свободы в колонии общего режима сроком на 8,5 лет, а также к штрафу в размере 900 тыс. руб.

Игорь Зайцев, владелец нескольких компаний-застройщиков, не достроил два дома в Дзержинском районе и многоэтажный дом во Фрунзенском районе Ярославля. По материалам дела, застройщик перепродавал квартиры дольщиков разным людям. Причиненный ущерб оценен в 438 млн руб. В суде отмечалось, что деньги обманутым дольщикам не возвращены.

Дело ростовского поджигателя

1 декабря 2020 года Ярославский областной суд приговорил к пожизненному заключению жителя города Ростова Великого 38-летнего Александра Комарова, признанного виновным в умышленном поджоге многоквартирного двухэтажного жилого дома в Ростове Великом. Во время пожара погибли восемь человек, в том числе пять детей.

Подсудимый был признан виновным в совершении преступлений по п. п. «а», «в», «д», «е», «и» ч.2 ст.105 УК РФ (Убийство восьми лиц, в том числе малолетних, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, из хулиганских побуждений) и по ряду других статей. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима.

По материалам уголовного дела, ранее судимый Александр Комаров умышленно поджег деревянное здание. После совершения поджога он скрылся с места преступления. Позднее его задержали и арестовали. Уголовное дело занимает 17 томов. При его расследовании было проведено более 30 судебных экспертиз, допрошено более 100 свидетелей. Потерпевшими были признаны 34 человека.

Обвиняемый сначала признал свою вину, позднее заявлял, что признает вину не полностью. 13 ноября на очередном заседании по уголовному делу, Александр Комаров признал вину и заявил о раскаянии, выступая в суде с последним словом.

Екатерина Руденко