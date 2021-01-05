Украинская оппозиция анонсировала сбор подписей за регистрацию «Спутника V»

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» планирует начать сбор подписей в поддержку регистрации в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Председатель политсовета партии Виктор Медведчук ранее сообщил, что 30 декабря харьковская фармкомпания «Биолек» обратилась в Минздрав Украины с заявлением о регистрации «Спутника V». Министерство ответило, что регистрация вакцины невозможна пока не закончена третья фаза ее испытаний.

Руководитель молодежного крыла «Оппозиционной платформы — За жизнь» Артем Марчевский считает, что украинским властям, «видимо, плевать на жизни и здоровье людей». «Мы инициируем сбор подписей для получения и производства вакцины. Начнем с жителей Покровска, Доброполья, Мирнограда (города в Донецкой области.— “Ъ”). Позже охватим всю Донецкую область, Луганскую область и распространим на всю Украину»,— цитирует господина Марчевского пресс-служба партии. Он добавил, что вопросом обеспечения вакциной обеспокоены многие украинцы — как молодые люди, так и пенсионеры.

Виктор Медведчук говорил, что разработчик «Спутника V» единственный в мире разрешил передать Украине технологии производства вакцины, и начать выпуск препарата можно за три-шесть месяцев. В медпалате Украины утверждали, что «Спутник V» можно зарегистрировать и до окончания его испытаний, по экстренной процедуре регистрации. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал, что Киев получит «настоящую» вакцину из Евросоюза.

О ситуации с коронавирусом на Украине читайте в материале “Ъ” «Обращение к Киеву и миру».