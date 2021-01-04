Fiat Chrysler и PSA объявили о слиянии

Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler (FCA) и французская автомобилестроительная компания PSA объявили, что инвесторы одобрили их слияние на сумму $52 млрд. Новая компания станет четвертым по величине автопроизводителем в мире.

Акции Stellantis начнут торговаться через две недели. Ожидается, что она будет производить около 8 млн автомобилей по всему миру и иметь доход более €165 млрд, сообщает Reuters.

У Stellantis будет 14 брендов, от Fiat, Maserati и ориентированных на США Jeep, Dodge и Ram до традиционно ориентированных на Европу Peugeot, Citroen, Opel и DS. FCA и PSA заявили, что они планируют завершить сделку 16 января.

Акции Stellantis начнут торговаться в Милане и Париже 18 января, в Нью-Йорке — на следующий день. На двух внеочередных собраниях акционеры каждой из групп поддержали слияние с коэффициентом одобрения выше 99% поданных голосов.

«Мы готовы к этому слиянию»,— сказал исполнительный директор PSA и будущий генеральный директор Stellantis Карлос Таварес. Ранее власти ЕС одобрили эту сделку.