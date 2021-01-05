Шотландия вводит карантин из-за коронавируса

В Шотландии с сегодняшнего дня, 5 января, вводится полный карантин из-за увеличения числа заболевших коронавирусом. В стране закрывают детские сады и школы, нельзя будет выезжать за границу. Людям разрешено выходить из дома только за продуктами, а также в случае жизненно важной необходимости. Ограничительные меры продлятся до конца января.

Решение о введении карантина было принято накануне на заседании кабинета министров, сообщила первый министр Шотландии Никола Стерджен. Она рассказала, что власти считают ситуацию с COVID-19 «экстремально серьезной». По ее словам, большая часть заражений в стране вызвана новым штаммом коронавируса, который начал распространяться из Великобритании.

«Новый вариант быстро распространяющегося вируса привел к значительной вспышке (заболеваемости.— “Ъ”). У нас есть вакцины, и наша задача — распространить их как можно быстрее. Мы как правительство сделаем все для этого»,— сообщила госпожа Стерджен (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщалось ранее, новый «британский» штамм COVID-19 распространяется на 70% быстрее обычного. Уже более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией, в том числе Россия. Британские власти также ужесточают ограничения в стране.

О распространении мутации COVID-19 читайте в материале “Ъ FM” «Британский штамм подбирается к России».