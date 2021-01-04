Путин проведет совещание 5 января

Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это будет первое публичное совещание у господина Путина в этом году. Пока тема заседания не раскрывается.

«Совещание готовится. Информация будет предоставлена»,— сказал господин Песков.

На прошлой неделе, 3 января, главе государства о ликвидации последствий ледяного дождя доложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Тогда из-за непогоды без электроэнергии остались свыше 20 тыс. человек.