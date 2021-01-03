Глава Псковской области доложил Путину о ликвидации последствий ледяного дождя

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту России Владимиру Путину о работе над устранением последствий ледяного дождя, из-за которого без электроэнергии остались свыше 20 тыс. человек.

Господин Ведерников рассказал, что без электроэнергии остаются около 6 тыс. человек, сообщает пресс-служба Кремля. Полностью устранить последствия непогоды губернатор пообещал к вечеру 4 января.

Ранее сообщалось, что в Псковской области из-за непогоды без света остались 16,2 тыс. человек. Минэнерго России взяло ситуацию на контроль. Отключения произошли из-за налипания мокрого снега на проводах.