Поиски погибших моряков с судна «Онега» прекращены

Поисково-спасательная операция в районе крушения рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море завершена, тела погибших не обнаружены, сообщил Росморречфлот. Судно «Онега» затонуло 28 декабря. На нем было 19 человек, только двум удалось спастись.

«С 00:00 02.01.2021 года "Антаис" и "Капелан" прекратили поиск. Судам предоставлена свободная практика. На 10:30 02.01.2021 ситуация без изменений»,— сообщил Росморречфлот (цитата по «РИА Новости»). Позже на место крушения до особого распоряжения направили судно «Микула».

30 декабря Росморречфлот сообщил о завершении поисков, но позже решил продолжить поисково-спасательную операцию. МЧС считает наиболее вероятной причиной опрокидывание при вытягивании трала. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта. Семьям погибших выплатили материальную помощь.

Подробнее о крушении — в материале “Ъ” «Сети утопили рыбаков».