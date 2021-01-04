На Кубани горит Сочинский нацпарк

В Краснодарском крае четвертый день продолжают тушить лесные пожары. По последним данным бюджетного учреждения «Авиалесоохрана», горит 129 га, из них 3 га — на территории Сочинского национального парка.

«На 00:00 мск 4 января на территории РФ действовало три лесных пожара на площади 129 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе два пожара на землях лесного фонда на площади 126 га (Краснодарский край), один пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади 3 га (ФГБУ "Сочинский национальный парк")»,— говорится в сообщении «Авиалесоохраны» (цитата по ТАСС). За последние сутки потушены пожары на площади 63 га.

Пожары тушат около 350 человек, задействовано почти 70 единиц техники и одно воздушное судно. В двух районах Краснодарского края введен противопожарный режим. Губернатор Вениамин Кондратьев ранее заявил, что возгорание 1 января началось после запуска фейерверка.

Сочинский нацпарк находится на территории в 200 тыс. га. Его создали в 1983 году для защиты от туристов. Он находится на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края, а также граничит с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ».